Тейлор Фриц нестандартно ответил на вопрос о мужском финале Australian Open — 2026

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц не смог назвать своего фаворита в финале Australian Open — 2026. В матче за титул первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

— За кого ты будешь болеть в воскресном финале?

— Я болею за то, чтобы у меня был отличный день. Мне всё равно, кто победит, — сказал Фриц в эфире своего стрима.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.