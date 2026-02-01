Скидки
Фото: чемпионская фотосессия Елены Рыбакиной с трофеем Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла участие в чемпионской фотосессии с трофеем Australian Open – 2026. В финале Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Фото: Kelly Defina/Getty Images

26-летняя Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». В 2022 году она завоевала свой первый титул на мэйджорах, одержав победу на Уимблдоне. Победа над Соболенко в финале Australian Open – 2026 стала седьмой для Рыбакиной в очном противостоянии с белорусской теннисисткой. Также Рыбакина одержала победу в пятом финале WTA подряд. Ранее представительница Казахстана выиграла финальные матчи Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового турнира – 2025.

