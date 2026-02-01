Читатели «Чемпионата» определили фаворита мужского финала Australian Open — 2026

Сегодня, 1 февраля, состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. В матче за титул сразятся первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович. Более 4000 читателей «Чемпионата» приняли участие в опросе и определили Новака Джоковича фаворитом поединка. За представителя Сербии проголосовало 56,7% опрошенных. Начало встречи запланировано на 11:30 мск.
Счёт личных встреч Джоковича и Алькараса — 5-4 в пользу серба. Последний матч спортсмены провели в 1/2 финала US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу испанца.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.
