Рыбакина обратилась к своим болельщикам после победы на Аustralian Оpen — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к своим болельщикам после победы на Australian Open – 2026. В финале турнира она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Привет всем, просто хочу сказать огромное спасибо за всю поддержку. Сегодня потрясающее утро в Мельбурне с этим прекрасным трофеем рядом. Большое спасибо за поддержку на протяжении этих двух недель — я чувствовала вашу любовь, и это действительно помогало мне идти дальше и бороться до самого конца. Я очень счастлива и уже с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году», – сказала Рыбакина в видео, опубликованном пресс-службой Australian Open.

26-летняя Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». В 2022 году она выиграла свой первый титул на мэйджорах, одержав победу на Уимблдоне.