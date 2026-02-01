Рыбакина обратилась к своим болельщикам после победы на Аustralian Оpen — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к своим болельщикам после победы на Australian Open – 2026. В финале турнира она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
«Привет всем, просто хочу сказать огромное спасибо за всю поддержку. Сегодня потрясающее утро в Мельбурне с этим прекрасным трофеем рядом. Большое спасибо за поддержку на протяжении этих двух недель — я чувствовала вашу любовь, и это действительно помогало мне идти дальше и бороться до самого конца. Я очень счастлива и уже с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году», – сказала Рыбакина в видео, опубликованном пресс-службой Australian Open.
26-летняя Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». В 2022 году она выиграла свой первый титул на мэйджорах, одержав победу на Уимблдоне.
- 1 февраля 2026
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:48
-
11:44
-
11:35
-
11:23
-
11:08
-
10:59
-
10:46
-
10:34
-
10:28
-
10:28
-
10:17
-
09:56
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:10
-
08:23
-
08:00
-
06:00
-
05:48
-
04:54
-
04:33
-
03:37
-
01:34
-
00:33
-
00:30
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 31 января 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:38