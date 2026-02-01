«Это только начало истории». Ефремова — о победе на юниорском Australian Open — 2026

Французская теннисистка Ксения Ефремова опубликовала пост после победы на юниорском Australian Open – 2026. В финале турнира Ефремова обыграла россиянку Екатерину Тупицыну со счётом 6:3, 7:5.
«Мечты, работа, жертвы… ради этого момента. Я так горжусь тем, что выиграла юниорский Australian Open. Спасибо моей семье, моей команде, Федерации тенниса Франции и всем вам за невероятную поддержку. Это только начало истории… Вперёд!» – написала Ефремова в своём аккаунте в социальной сети Х.
Для 16-летней Ефремовой победа на юниорском Открытом чемпионате Австралии – 2026 стала самым крупным достижением в карьере. Ранее Ефремова побеждала на турнире J500 в Осаке в сентябре 2025 года.
Ефремова стала второй французской чемпионкой Открытого чемпионата Австралии среди девушек. Ранее трофей в Мельбурне брала Виржини Раззано в 1999 году.
