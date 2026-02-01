Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль дал интервью на корте перед финалом Australian Open — 2026

Рафаэль Надаль дал интервью на корте перед финалом Australian Open — 2026
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
1
4
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Как ты думаешь, кто сегодня победит?
— Мне очень жаль, но я не могу сказать. Желаю Карлосу всего самого наилучшего. С другой стороны корта Новак, который был моим соперником с самого начала карьеры. У нас было много общего. Просто удивительно снова видеть Новака в финале Австралии, так что я желаю ему успеха, — сказал Надаль в интервью на корте.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.

Материалы по теме
Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Live
Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android