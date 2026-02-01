Рафаэль Надаль дал интервью на корте перед финалом Australian Open — 2026
22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2026.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
— Как ты думаешь, кто сегодня победит?
— Мне очень жаль, но я не могу сказать. Желаю Карлосу всего самого наилучшего. С другой стороны корта Новак, который был моим соперником с самого начала карьеры. У нас было много общего. Просто удивительно снова видеть Новака в финале Австралии, так что я желаю ему успеха, — сказал Надаль в интервью на корте.
Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.
