Карлос Алькарас — Новак Джокович: стартовал финал Australian Open — 2026 у мужчин

Сегодня, 1 февраля, станет известен победитель турнира Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде. В финальном матче играют первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию поединка.

Счёт личных встреч Джоковича и Алькараса — 5-4 в пользу серба. Последний матч спортсмены провели в 1/2 финала US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу испанца.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.