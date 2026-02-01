Скидки
Теннис

Фото: Алькарас танцует в тренировочном зале перед финальным матчем с Джоковичем на АО

Фото: Алькарас танцует в тренировочном зале перед финальным матчем с Джоковичем на АО
В эти минуты проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2026 в мужском одиночном разряде между шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
1
4
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Во время разминки в тренировочном зале Алькарас продемонстрировал хороший настрой перед матчем, решив немного потанцевать перед своими тренерами. Испанец откровенно дурачился и не скрывал улыбок.

За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

