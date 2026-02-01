Фото: Алькарас танцует в тренировочном зале перед финальным матчем с Джоковичем на АО

В эти минуты проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2026 в мужском одиночном разряде между шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.
Во время разминки в тренировочном зале Алькарас продемонстрировал хороший настрой перед матчем, решив немного потанцевать перед своими тренерами. Испанец откровенно дурачился и не скрывал улыбок.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
