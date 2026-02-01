Скидки
Главная Теннис Новости

Марат Сафин принял участие в церемонии открытия финала Australian Open — 2026

Марат Сафин принял участие в церемонии открытия финала Australian Open — 2026
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин принял участие в церемонии открытия финального матча Открытого чемпионата Австралии — 2026. Он вместе с Хлоей Грейс Морец вынес трофей, который достанется победителю первого мэйджора в сезоне-2026.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
2
4
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Сегодня, 1 февраля, станет известен победитель турнира Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде. В финальном матче играют первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

