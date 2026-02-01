Скидки
Кафельников: никто не думал, что Рыбакина может перевернуть ход матча с Соболенко

Кафельников: никто не думал, что Рыбакина может перевернуть ход матча с Соболенко
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Australian Open – 2026. В финале Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Финал получился таким, каким он должен получиться. Зрители получили удовольствие, присутствовала интрига. Я ожидал, что Соболенко возьмёт титул, но Рыбакина проявила себя. Когда в третьем сете игра уже была сделана со стороны Соболенко, никто, в том числе и я, не думал, что Рыбакина может перевернуть ход матча и выиграть 6:4. Молодец! Абсолютно заслуженно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

