Кафельников: никто не думал, что Рыбакина может перевернуть ход матча с Соболенко

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Australian Open – 2026. В финале Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
«Финал получился таким, каким он должен получиться. Зрители получили удовольствие, присутствовала интрига. Я ожидал, что Соболенко возьмёт титул, но Рыбакина проявила себя. Когда в третьем сете игра уже была сделана со стороны Соболенко, никто, в том числе и я, не думал, что Рыбакина может перевернуть ход матча и выиграть 6:4. Молодец! Абсолютно заслуженно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
