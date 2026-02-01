Алькарас и Джокович установили новый рекорд по разнице в возрасте финалистов АО

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович стали финалистами Открытого чемпионата Австралии с самой большой разницей в возрасте, сообщает аккаунта Opta Ace в социальной сети Х.

На момент финального матча разница в возрасте между Алькарасом и Джоковичем составляет 15 лет и 349 дней. Для 38-летнего Джоковича этот финал стал 11-м в карьере. Он ещё не разу не проигрывал в решающем матче турнира. 22-летний Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Австралии впервые.

За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.