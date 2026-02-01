Алькарас и Джокович установили новый рекорд по разнице в возрасте финалистов АО

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович стали финалистами Открытого чемпионата Австралии с самой большой разницей в возрасте, сообщает аккаунта Opta Ace в социальной сети Х.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|
|2
|3
На момент финального матча разница в возрасте между Алькарасом и Джоковичем составляет 15 лет и 349 дней. Для 38-летнего Джоковича этот финал стал 11-м в карьере. Он ещё не разу не проигрывал в решающем матче турнира. 22-летний Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Австралии впервые.
За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
- 1 февраля 2026
-
13:28
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:47
-
12:46
-
12:37
-
12:31
-
12:21
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:48
-
11:44
-
11:35
-
11:23
-
11:08
-
10:59
-
10:46
-
10:34
-
10:28
-
10:28
-
10:17
-
09:56
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:10
-
08:23
-
08:00
-
06:00
-
05:48