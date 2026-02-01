«Идеальное начало». Хенмэн — об игре Джоковича в первом сете финала АО-2026

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн поделился впечатлениями после первого сета финала Australian Open – 2026, в котором встречаются испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Первый сет финального матча остался за Джоковичем – 6:2.

«Джокович сохраняет терпение и продолжает с того места, где остановился в матче против Синнера, — его удары по мячу невероятно чистые.

Это феноменально — он гоняет мяч из угла в угол. Идеальное начало для 10-кратного чемпиона Australian Open», – сказал Хенмэн в эфире TNT Sports.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.