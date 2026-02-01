Скидки
Теннис

«Идеальное начало». Хенмэн — об игре Джоковича в первом сете финала АО-2026

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн поделился впечатлениями после первого сета финала Australian Open – 2026, в котором встречаются испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Первый сет финального матча остался за Джоковичем – 6:2.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 5
6 		2 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Джокович сохраняет терпение и продолжает с того места, где остановился в матче против Синнера, — его удары по мячу невероятно чистые.

Это феноменально — он гоняет мяч из угла в угол. Идеальное начало для 10-кратного чемпиона Australian Open», – сказал Хенмэн в эфире TNT Sports.

За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

