Джокович 49 раз подряд выигрывал матч Australian Open, когда побеждал в первом сете
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ни разу не проигрывал матч, когда побеждал в первом сете в последних 49 играх Australian Open.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|
|2
|3
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open — 2026 между шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и 24-кратным чемпионом мэйджоров представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Джоковича.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович.
