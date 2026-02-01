Джокович 49 раз подряд выигрывал матч Australian Open, когда побеждал в первом сете

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ни разу не проигрывал матч, когда побеждал в первом сете в последних 49 играх Australian Open.

Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open — 2026 между шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и 24-кратным чемпионом мэйджоров представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Джоковича.

