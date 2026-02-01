Австралийский актёр Крис Хемсворт посетил финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 1 февраля, в поединке за титул Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде встречаются первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.