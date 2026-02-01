Крис Хемсворт посетил финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026
Австралийский актёр Крис Хемсворт посетил финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 1 февраля, в поединке за титул Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде встречаются первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|
|2
|3
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.
