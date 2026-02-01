Скидки
Новак Джокович 16 раз становился чемпионом ТБШ после победы в первом сете

Комментарии

24-кратный чемпион мэйджеров сербский теннисист Новак Джокович 16 раз побеждал в финалах турниров «Большого шлема» после выигрыша первого сета, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В эти минуты проходит финальный матч Australian Open – 2026, в котором Джокович встречается с испанцем Карлосом Алькарасом. Серб выиграл первый сет со счётом 6:2.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 5
6 		2 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Стоит отметить, что Джокович лишь четыре раз проигрывал в финалах турнира «Большого шлема» после того, как побеждал в первом сете решающего матча. В последний раз сербу не удалось выиграть в финале мэйджора после победы в первом сете на Уимблдоне-2023. В решающей встрече того турнира Джокович играл с Алькарасом.

За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

