Новак Джокович 16 раз становился чемпионом ТБШ после победы в первом сете

24-кратный чемпион мэйджеров сербский теннисист Новак Джокович 16 раз побеждал в финалах турниров «Большого шлема» после выигрыша первого сета, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В эти минуты проходит финальный матч Australian Open – 2026, в котором Джокович встречается с испанцем Карлосом Алькарасом. Серб выиграл первый сет со счётом 6:2.

Стоит отметить, что Джокович лишь четыре раз проигрывал в финалах турнира «Большого шлема» после того, как побеждал в первом сете решающего матча. В последний раз сербу не удалось выиграть в финале мэйджора после победы в первом сете на Уимблдоне-2023. В решающей встрече того турнира Джокович играл с Алькарасом.

За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.