Фото: реакция Рафаэля Надаля на победу Джоковича в первом сете финала АО-2026

В эти минуты в Мельбурне проходит финал мужского Australian Open – 2026, в котором встречаются сербский теннисист Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. К моменту написания новости счёт по сетам в матче 1-1. Джокович выиграл первый сет матча со счётом 6:2. С идентичным счётом, только в пользу Алькараса, завершился второй сет встречи.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|
|2
|3
22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль немного удивлённо отреагировал на победный розыгрыш Джоковича в первом сете.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
- 1 февраля 2026
-
13:28
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:47
-
12:46
-
12:37
-
12:31
-
12:21
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:48
-
11:44
-
11:35
-
11:23
-
11:08
-
10:59
-
10:46
-
10:34
-
10:28
-
10:28
-
10:17
-
09:56
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:10
-
08:23
-
08:00
-
06:00
-
05:48