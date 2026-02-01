Скидки
Теннис

Фото: реакция Рафаэля Надаля на победу Джоковича в первом сете финала АО-2026

Комментарии

В эти минуты в Мельбурне проходит финал мужского Australian Open – 2026, в котором встречаются сербский теннисист Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. К моменту написания новости счёт по сетам в матче 1-1. Джокович выиграл первый сет матча со счётом 6:2. С идентичным счётом, только в пользу Алькараса, завершился второй сет встречи.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 5
6 		2 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль немного удивлённо отреагировал на победный розыгрыш Джоковича в первом сете.

Фото: Скриншот трансляции

За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

