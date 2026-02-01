Фото: реакция Рафаэля Надаля на победу Джоковича в первом сете финала АО-2026

В эти минуты в Мельбурне проходит финал мужского Australian Open – 2026, в котором встречаются сербский теннисист Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. К моменту написания новости счёт по сетам в матче 1-1. Джокович выиграл первый сет матча со счётом 6:2. С идентичным счётом, только в пользу Алькараса, завершился второй сет встречи.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль немного удивлённо отреагировал на победный розыгрыш Джоковича в первом сете.

Фото: Скриншот трансляции

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.