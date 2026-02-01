«Я был бы против». Алькарас возмущён решением закрыть крышу во время финала с Джоковичем

Организаторы финального матча Открытого чемпионата Австралии — 2026 приняли решение закрыть крышу на арене.

Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open — 2026 между шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и 24-кратным чемпионом мэйджоров представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. После двух сетов счёт 6:2, 2:6.

Карлос Алькарас остался недоволен решением закрыть крышу. Испанскому теннисисту не понравилось, что никто из организаторов не спросил об этом игроков.

«Игроки должны знать, почему это делается. Если бы меня спросили, я бы был против», — сказал Алькарас судье. Он даже вызвал супервайзера. Однако крышу всё равно закрыли, так как в Мельбурне высок риск дождя.