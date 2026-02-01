Скидки
Главная Теннис Новости

«Я был бы против». Алькарас возмущён решением закрыть крышу во время финала с Джоковичем

Организаторы финального матча Открытого чемпионата Австралии — 2026 приняли решение закрыть крышу на арене.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 5
6 		2 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open — 2026 между шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и 24-кратным чемпионом мэйджоров представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. После двух сетов счёт 6:2, 2:6.

Карлос Алькарас остался недоволен решением закрыть крышу. Испанскому теннисисту не понравилось, что никто из организаторов не спросил об этом игроков.

«Игроки должны знать, почему это делается. Если бы меня спросили, я бы был против», — сказал Алькарас судье. Он даже вызвал супервайзера. Однако крышу всё равно закрыли, так как в Мельбурне высок риск дождя.

