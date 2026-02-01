Скидки
«Никогда не видела его таким агрессивным». Стаббс — об игре Джоковича в финале АО

Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс прокомментировала игру сербского теннисиста Новака Джоковича в финальном матче Australian Open – 2026 с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 5
6 		2 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Как я уже говорила на днях: это самая агрессивная игра Джоковича, которую я когда-либо видела. Он, конечно, играл потрясающе на протяжении 15 лет. Конечно, его пик был давно. Но я никогда не видела его таким агрессивным раньше. Джим Курье сказал мне то же самое. Это наше мнение!» – написала Стаббс в своём аккаунте в социальной сети Х.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

