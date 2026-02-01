«Никогда не видела его таким агрессивным». Стаббс — об игре Джоковича в финале АО

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс прокомментировала игру сербского теннисиста Новака Джоковича в финальном матче Australian Open – 2026 с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Как я уже говорила на днях: это самая агрессивная игра Джоковича, которую я когда-либо видела. Он, конечно, играл потрясающе на протяжении 15 лет. Конечно, его пик был давно. Но я никогда не видела его таким агрессивным раньше. Джим Курье сказал мне то же самое. Это наше мнение!» – написала Стаббс в своём аккаунте в социальной сети Х.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.