Самсонова с «баранкой» обыграла Кенин и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Поделиться
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби, обыграв в стартовом матче американку Софью Кенин (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.
Абу-Даби. 1-й круг
01 февраля 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Софья Кенин
С. Кенин
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Софья Кенин не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Абу-Даби Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между австралийкой Майей Джойнт и индонезийской теннисисткой Джаниче Чен.
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:47
-
12:46
-
12:37
-
12:31
-
12:21
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:48
-
11:44
-
11:35
-
11:23
-
11:08
-
10:59
-
10:46
-
10:34
-
10:28
-
10:28
-
10:17
-
09:56
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:10
-
08:23
-
08:00
-
06:00