Людмила Самсонова — Софья Кенин, результат матча 1 февраля 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-500 в Абу-Даби

Самсонова с «баранкой» обыграла Кенин и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби, обыграв в стартовом матче американку Софью Кенин (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Абу-Даби. 1-й круг
01 февраля 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Софья Кенин не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Абу-Даби Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между австралийкой Майей Джойнт и индонезийской теннисисткой Джаниче Чен.

Сетка турнира в Абу-Даби
Календарь турнира в Абу-Даби
