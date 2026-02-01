Самсонова с «баранкой» обыграла Кенин и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби, обыграв в стартовом матче американку Софью Кенин (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Софья Кенин не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Абу-Даби Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между австралийкой Майей Джойнт и индонезийской теннисисткой Джаниче Чен.