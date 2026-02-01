Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Новак — сильнейший соперник в истории». Муратоглу — о финале Australian Open — 2026

«Новак — сильнейший соперник в истории». Муратоглу — о финале Australian Open — 2026
Комментарии

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open — 2026 между шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и 24-кратным чемпионом мэйджоров представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. После двух сетов счёт 6:2, 2:6.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1
6 		2 3 0
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я говорил, что в теннисе Карлос, на мой взгляд, превосходит Новака, потому что теннис развивается, но теннисный матч (а тем более финал турнира «Большого шлема») — это не только игра, но и, в большей степени, психологическая подготовка. Новак — сильнейший соперник в истории, и его мотивация вернулась!» — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Алькарас в сете от исторического рекорда и титула АO-2026 — 2:1! Вот это финал! LIVE!
Live
Алькарас в сете от исторического рекорда и титула АO-2026 — 2:1! Вот это финал! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android