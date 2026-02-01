«Новак — сильнейший соперник в истории». Муратоглу — о финале Australian Open — 2026

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open — 2026 между шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и 24-кратным чемпионом мэйджоров представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. После двух сетов счёт 6:2, 2:6.
«Я говорил, что в теннисе Карлос, на мой взгляд, превосходит Новака, потому что теннис развивается, но теннисный матч (а тем более финал турнира «Большого шлема») — это не только игра, но и, в большей степени, психологическая подготовка. Новак — сильнейший соперник в истории, и его мотивация вернулась!» — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.
