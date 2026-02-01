Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец в сете от победы в финале Australian Open

Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open — 2026 между шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и 24-кратным чемпионом мэйджоров представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. Третий сет завершился со счётом 6:3 в пользу Алькараса.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.