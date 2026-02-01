Скидки
Главная Теннис Новости

Новак Джокович взял медицинский перерыв после третьего сета финала Australian Open

Новак Джокович взял медицинский перерыв после третьего сета финала Australian Open
Комментарии

24-кратный чемпион мэйджоров сербский теннисист Новак Джокович вызывал физио после третьего сета финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Вероятно, Новак испытывает дискомфорт из-за мозолей на ноге.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1
6 		2 3 0
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: кадр из трансляции

В матче за титул Джокович встречается с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. После трёх сетов счёт 2:6, 6:2, 6:3 в пользу Алькараса.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.

