Новак Джокович взял медицинский перерыв после третьего сета финала Australian Open

24-кратный чемпион мэйджоров сербский теннисист Новак Джокович вызывал физио после третьего сета финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Вероятно, Новак испытывает дискомфорт из-за мозолей на ноге.

Фото: кадр из трансляции

В матче за титул Джокович встречается с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. После трёх сетов счёт 2:6, 6:2, 6:3 в пользу Алькараса.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.