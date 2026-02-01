«Не верится в камбэк Ноле». Вихлянцева — об игре Джоковича в финале АО
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала ход финального матча мужского Australian Open – 2026 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«2:1 по сетам повёл испанец. Сейчас не верится в камбэк Ноле, хотя очень хочется 25-й ТБШ. Ноле часто пытается рискнуть по линии, не дойдя ногами, ведь он приверженец ударов по диагонали, но тут рискует», – написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.
Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
