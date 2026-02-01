«Хочешь поиграть, Рафа?» Джокович обратился к Надалю во время финала Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович по ходу финального матча Australian Open – 2026 с испанцем Карлосом Алькарасом обратился к 22-кратному победителю мэйджоров, бывшей первой ракетке мира Рафаэлю Надалю, который присутствует на матче в качестве зрителя. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Фото: Скриншот трансляции

«Хочешь поиграть, Рафа?» – сказал Джокович, обращаясь к Надалю с улыбкой на лице.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который выбыл в розыгрыше этого года на стадии полуфинала, уступив Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.