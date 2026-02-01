Скидки
Главная Теннис Новости

«Хочешь поиграть, Рафа?» Джокович обратился к Надалю во время финала Australian Open

«Хочешь поиграть, Рафа?» Джокович обратился к Надалю во время финала Australian Open
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович по ходу финального матча Australian Open – 2026 с испанцем Карлосом Алькарасом обратился к 22-кратному победителю мэйджоров, бывшей первой ракетке мира Рафаэлю Надалю, который присутствует на матче в качестве зрителя. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

«Хочешь поиграть, Рафа?» – сказал Джокович, обращаясь к Надалю с улыбкой на лице.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который выбыл в розыгрыше этого года на стадии полуфинала, уступив Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

