«Вас выгонят, и это испортит весь вечер». Судья финала АО обратился к зрителям на трибунах
Австралийский судья Джон Блом культурно обратился к зрителям финального матча Australian Open – 2026 между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем, призывая их к тишине во время розыгрышей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Дамы и господа, если вы будете кричать во время розыгрыша, вас выгонят и это испортит вам вечер», – приводит слова Блома аккаунт The Tennis Letter в социальной сети Х.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который выбыл в розыгрыше этого года на стадии полуфинала, уступив Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

