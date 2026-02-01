«Вас выгонят, и это испортит весь вечер». Судья финала АО обратился к зрителям на трибунах

Австралийский судья Джон Блом культурно обратился к зрителям финального матча Australian Open – 2026 между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем, призывая их к тишине во время розыгрышей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Дамы и господа, если вы будете кричать во время розыгрыша, вас выгонят и это испортит вам вечер», – приводит слова Блома аккаунт The Tennis Letter в социальной сети Х.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который выбыл в розыгрыше этого года на стадии полуфинала, уступив Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.