Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в финале Australian Open — 2026
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча теннисистов продлилась 3 часа 2 минуты. За это время Алькарас выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Джоковича четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».
