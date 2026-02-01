Скидки
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Новак Джокович, результат матча 1 февраля 2026, счет 3:1, финал Australian Open — 2026

Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в финале Australian Open — 2026
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча теннисистов продлилась 3 часа 2 минуты. За это время Алькарас выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Джоковича четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».

