Фото: эмоции Карлоса Алькараса после победы над Джоковичем в финале Australian Open

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас эмоционально отпраздновал победу на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Отметим, что Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Счёт личных встреч между Алькарасом и Джоковичем стал 5-5 (3-2 на харде в пользу Джоковича). По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».