Главная Теннис Новости

Маккартни Кесслер — Анастасия Павлюченкова, результат матча 1 февраля 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-500 в Абу-Даби

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби
47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), уступив на старте соревнований американке Маккартни Кесслер (37-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Абу-Даби. 1-й круг
01 февраля 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За время матча Маккартни Кесслер выполнила пять подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Анастасия Павлюченкова сделала в игре один эйс, допустила 11 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира в Абу-Даби Маккартни Кесслер сыграет с победительницей встречи между канадской теннисисткой Лейлой Фернандес и австралийкой Айлой Томлянович.

Сетка турнира в Абу-Даби
Календарь турнира в Абу-Даби
