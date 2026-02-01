Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби
Поделиться
47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), уступив на старте соревнований американке Маккартни Кесслер (37-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.
Абу-Даби. 1-й круг
01 февраля 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За время матча Маккартни Кесслер выполнила пять подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Анастасия Павлюченкова сделала в игре один эйс, допустила 11 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи.
Во втором круге турнира в Абу-Даби Маккартни Кесслер сыграет с победительницей встречи между канадской теннисисткой Лейлой Фернандес и австралийкой Айлой Томлянович.
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:17
-
15:15
-
15:12
-
15:12
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:32
-
14:10
-
13:56
-
13:49
-
13:42
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:47
-
12:46
-
12:37
-
12:31
-
12:21
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:53