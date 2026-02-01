Евгений Кафельников: карьерный «Шлем» Алькараса — величайшее событие

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на титул испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

«Карьерный «Шлем» Алькараса — величайшее событие. После первого сета подсознательно была надежда, что Джокович сотворит сенсацию. Но вы же сами понимаете, что обыграть подряд Синнера и Алькараса практически невозможно даже такому асу, как Новак. В четвёртом была какая-то борьба. Не то что безоговорочная победа, но довольно простая в моём понимании, несмотря на проигранный первый сет Алькарасом», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.