Теннис

Евгений Кафельников: карьерный «Шлем» Алькараса — величайшее событие

Евгений Кафельников: карьерный «Шлем» Алькараса — величайшее событие
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на титул испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Карьерный «Шлем» Алькараса — величайшее событие. После первого сета подсознательно была надежда, что Джокович сотворит сенсацию. Но вы же сами понимаете, что обыграть подряд Синнера и Алькараса практически невозможно даже такому асу, как Новак. В четвёртом была какая-то борьба. Не то что безоговорочная победа, но довольно простая в моём понимании, несмотря на проигранный первый сет Алькарасом», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

