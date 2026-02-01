Веснина: в финале AO впервые увидела Джоковича, который может сомневаться в себе

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
«Я ожидала чуть большего от Джоковича. Он здорово отыграл первый сет, на вдохновении и лёгкости. Как мне кажется, Новак сам опешил от уровня, который он показывал. Ощущение, что во втором сете он стал немного в себе сомневаться. Впервые увидела Новака, который может сомневаться в себе. В начале второго сета он сразу отдал инициативу Алькарасу. Карлос очень нервничал вначале, но, когда увидел, что Новак дал шанс, сразу вцепился в него. В третьем и четвёртом сетах его было не остановить. У Алькараса был запас, а Новак играл на низком ходу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 1 февраля 2026
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:17
-
15:15
-
15:12
-
15:12
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:32
-
14:10
-
13:56
-
13:49
-
13:42
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:47
-
12:46
-
12:37
-
12:31
-
12:21
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:53