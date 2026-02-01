Веснина: в финале AO впервые увидела Джоковича, который может сомневаться в себе

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026.

«Я ожидала чуть большего от Джоковича. Он здорово отыграл первый сет, на вдохновении и лёгкости. Как мне кажется, Новак сам опешил от уровня, который он показывал. Ощущение, что во втором сете он стал немного в себе сомневаться. Впервые увидела Новака, который может сомневаться в себе. В начале второго сета он сразу отдал инициативу Алькарасу. Карлос очень нервничал вначале, но, когда увидел, что Новак дал шанс, сразу вцепился в него. В третьем и четвёртом сетах его было не остановить. У Алькараса был запас, а Новак играл на низком ходу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.