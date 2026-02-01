Скидки
Веснина: в финале AO впервые увидела Джоковича, который может сомневаться в себе

Веснина: в финале AO впервые увидела Джоковича, который может сомневаться в себе
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я ожидала чуть большего от Джоковича. Он здорово отыграл первый сет, на вдохновении и лёгкости. Как мне кажется, Новак сам опешил от уровня, который он показывал. Ощущение, что во втором сете он стал немного в себе сомневаться. Впервые увидела Новака, который может сомневаться в себе. В начале второго сета он сразу отдал инициативу Алькарасу. Карлос очень нервничал вначале, но, когда увидел, что Новак дал шанс, сразу вцепился в него. В третьем и четвёртом сетах его было не остановить. У Алькараса был запас, а Новак играл на низком ходу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

