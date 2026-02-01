Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории (22 года 272 дня). Предыдущий рекорд держался почти 88 лет, тогда «Ролан Гаррос» — 1938 выиграл Дон Бадж.

Сегодня, 1 февраля, Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Отметим, что Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Счёт личных встреч между Алькарасом и Джоковичем стал 5-5 (3-2 на харде в пользу Джоковича). По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема».