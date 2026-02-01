Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас стал самым молодым семикратным чемпионом ТБШ в истории

Карлос Алькарас стал самым молодым семикратным чемпионом ТБШ в истории
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, которому удалось выиграть семь чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема». Свой седьмой трофей Алькарас завоевал после победы на Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

На момент завоевания седьмого чемпионского трофея Алькарасу исполнилось 22 года и 272 дня. Ранее самым молодым семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» был шведский теннисист Бьорн Борг, который добился этого после победы на «Ролан Гаррос» – 1979 в возрасте 23 лет и 4 дней.

Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
Алькарас оформил карьерный «Шлем» и вошёл в историю! Джокович впервые проиграл в финале АО
Алькарас оформил карьерный «Шлем» и вошёл в историю! Джокович впервые проиграл в финале АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android