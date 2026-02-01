Карлос Алькарас стал самым молодым семикратным чемпионом ТБШ в истории

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, которому удалось выиграть семь чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема». Свой седьмой трофей Алькарас завоевал после победы на Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

На момент завоевания седьмого чемпионского трофея Алькарасу исполнилось 22 года и 272 дня. Ранее самым молодым семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» был шведский теннисист Бьорн Борг, который добился этого после победы на «Ролан Гаррос» – 1979 в возрасте 23 лет и 4 дней.

Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».