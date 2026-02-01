Селиваненко: Алькарас начинает погоню за достижениями Новака Джоковича

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу первой ракетки мира Алькараса. Победа принесла Карлосу карьерный «Шлем».

«Финал, который при любом своём раскладе становился бы историческим, на мой взгляд, оправдал ожидания бескомпромиссной борьбы. Новак отдал всего себя, но всё-таки у Карлоса было больше сил. Новак величайший, Карлос начинает свою погоню за его достижениями», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.