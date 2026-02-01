Селиваненко: Алькарас начинает погоню за достижениями Новака Джоковича
Поделиться
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу первой ракетки мира Алькараса. Победа принесла Карлосу карьерный «Шлем».
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Финал, который при любом своём раскладе становился бы историческим, на мой взгляд, оправдал ожидания бескомпромиссной борьбы. Новак отдал всего себя, но всё-таки у Карлоса было больше сил. Новак величайший, Карлос начинает свою погоню за его достижениями», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:17
-
15:15
-
15:12
-
15:12
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:32
-
14:10
-
13:56
-
13:49
-
13:42
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:47
-
12:46
-
12:37
-
12:31
-
12:21
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:53