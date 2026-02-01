Скидки
Главная Теннис Новости

«Это было замечательное путешествие». Джокович — после поражения в финале Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в финале Australian Open – 2026 от испанца Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Поздравляю Карлоса. Невероятный турнир. Поздравляю тренера, семью и твою команду. Ты делаешь что-то историческое, легендарное. Желаю тебе удачи дальше в карьере. Ты такой молодой. У тебя ещё много времени, как и у меня. Уверен, мы ещё много раз увидимся в следующие 10 лет.

Я хочу обратиться к легендарному Рафе [Надалю], который находится на трибунах. Очень странно видеть тебя там, а не здесь. Я просто хочу сказать, что для меня большая честь разделить с тобой корт и видеть, как ты смотришь финал здесь… для меня это впервые. Конечно, немного странное чувство, но спасибо, что ты здесь. Слишком много испанских легенд. Сегодня было ощущение, что двое против одного. Это было несправедливо, но терпимо.

Только бог знает, что будет завтра, не говоря уже о шести или двенадцати месяцах, так что это было замечательное путешествие — я вас всех люблю», — сказал Джокович в послематчевом выступлении.

