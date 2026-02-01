Карлос Алькарас выиграл второй турнир «Большого шлема» подряд
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл второй турнир «Большого шлема» подряд. Сегодня, 1 февраля, Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В сезоне-2025 Алькарас одержал победу в последнем в сезоне турнире «Большого шлема» – Открытом чемпионате США. В финале соревнований он был сильнее итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».
