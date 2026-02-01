Скидки
Теннис

Карлос Алькарас выиграл второй турнир «Большого шлема» подряд

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл второй турнир «Большого шлема» подряд. Сегодня, 1 февраля, Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В сезоне-2025 Алькарас одержал победу в последнем в сезоне турнире «Большого шлема» – Открытом чемпионате США. В финале соревнований он был сильнее итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».

