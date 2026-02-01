Скидки
Карлос Алькарас поделился первыми эмоциями после победы на Australian Open

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за титул он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Новак заслуживает аплодисментов. Ты говорил о том, что я делаю потрясающие вещи. Но то, что делаешь ты, на самом деле вдохновляет. Не только теннисистов, но вообще спортсменов. Ты показываешь пример, как надо каждый день пахать. Я наслаждаюсь игрой с тобой, просмотром твоих матчей и тем, что ты делаешь. Меня это очень вдохновляет.

Благодарю свою команду. Никто не знает, как тяжело я работаю и ценю вашу поддержку. Эмоционально это были качели, но мы продолжали работать, делать правильные вещи. Благодарен каждому из вас, это и ваш трофей.

Как сказал Джокович, немного странно видеть Надаля на трибуне. Знаю, что ты смотрел мои матчи, когда мне было лет 15, но на профессиональном уровне это первый раз. Большая честь играть перед тобой. У нас с тобой были отличные битвы на корте, хоть и не так много. Спасибо, что пришёл», — сказал Алькарас после матча.

