Алькарас одержал победу на трёх из четырёх последних ТБШ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл три из последних четырёх мэйджоров. Ранее Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» и US Open. В финале Открытого чемпионата Франции – 2025 он обыграл итальянца Янника Синнера (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 [10:2]). В решающем матче US Open – 2025 он также обыграл итальянца, со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Однако испанец проиграл Синнеру в финале Уимблдона-2025 (6:4, 4:6, 4:6, 4:6).

Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».