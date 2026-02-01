Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас оставил подпись на камере после победы на Australian Open

Карлос Алькарас оставил подпись на камере после победы на Australian Open
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оставил подпись на камере после победы в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за титул он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Фото: кадр из трансляции

«Работа окончена. Четыре из четырёх собраны», — написал Алькарас на камере.

По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории (22 года 272 дня). Предыдущий рекорд держался почти 88 лет, тогда «Ролан Гаррос» — 1938 выиграл Дон Бадж.

Материалы по теме
Алькарас оформил карьерный «Шлем» и вошёл в историю! Джокович впервые проиграл в финале АО
Алькарас оформил карьерный «Шлем» и вошёл в историю! Джокович впервые проиграл в финале АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android