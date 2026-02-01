Алькарас падал на корт и хватался за голову, Джокович обращался к трибунам. Фото финала

1 февраля в Мельбурне состоялся финал турнира Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира Карлос Алькарас встречался с сербом Новаком Джоковичем. Испанец одержал победу в четырёх сетах — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Спортсмены провели на корте 3 часа 2 минуты. За это время Алькарас девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. Джокович записал на свой счёт четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».