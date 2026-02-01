Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фоторепортаж с матча Карлос Алькарас — Новак Джокович в финале Australian Open

Алькарас падал на корт и хватался за голову, Джокович обращался к трибунам. Фото финала
Алькарас выиграл Australian Open 2026
Комментарии

1 февраля в Мельбурне состоялся финал турнира Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира Карлос Алькарас встречался с сербом Новаком Джоковичем. Испанец одержал победу в четырёх сетах — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Спортсмены провели на корте 3 часа 2 минуты. За это время Алькарас девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. Джокович записал на свой счёт четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Лучшие фото с финала Australian Open — 2026 — в фотоподборке «Чемпионата».

Напомним, Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android