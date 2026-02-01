Новак Джокович впервые в карьере проиграл в финале Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович потерпел первое поражение в финале Australian Open в профессиональной карьере. Джокович уступил в решающем матче Открытого чемпионата Австралии – 2026 испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
Джокович является 10-кратным чемпионом Australian Open. Свой первый титул на Открытом чемпионате Австралии серб завоевал в 2008 году, обыграв в финале француза Жо-Вилфрида Цонга — 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2). В последний раз Новак побеждал на турнире в 2023 году, обыграв в решающем матче грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
38-летний Джокович является самым возрастным теннисистом, которому удалось выйти в финал на Открытом чемпионате Австралии.
- 1 февраля 2026
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:17
-
15:15
-
15:12
-
15:12
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:32
-
14:10
-
13:56
-
13:49
-
13:42
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:49