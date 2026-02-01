Новак Джокович впервые в карьере проиграл в финале Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович потерпел первое поражение в финале Australian Open в профессиональной карьере. Джокович уступил в решающем матче Открытого чемпионата Австралии – 2026 испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Джокович является 10-кратным чемпионом Australian Open. Свой первый титул на Открытом чемпионате Австралии серб завоевал в 2008 году, обыграв в финале француза Жо-Вилфрида Цонга — 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2). В последний раз Новак побеждал на турнире в 2023 году, обыграв в решающем матче грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

38-летний Джокович является самым возрастным теннисистом, которому удалось выйти в финал на Открытом чемпионате Австралии.