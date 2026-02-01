Скидки
Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Australian Open

Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Australian Open
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 1 февраля, в матче за титул он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» представителя Сербии Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории (22 года 272 дня). Предыдущий рекорд держался почти 88 лет, тогда «Ролан Гаррос» — 1938 выиграл Дон Бадж.

