Алькарас стал вторым испанцем после Надаля, которому удалось победить на АО

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Карлос Алькарас стал вторым испанцем в истории после Рафаэля Надаля, которому удалось одержать победу на Australian Open. Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль является первым испанским теннисистом, которому удалось выиграть Australian Open. Надаль дважды становился победителем турнира – в 2009 и 2022 годах.

После победы в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 22-летний Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории.