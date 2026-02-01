Алькарас стал вторым испанцем после Надаля, которому удалось победить на АО
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Карлос Алькарас стал вторым испанцем в истории после Рафаэля Надаля, которому удалось одержать победу на Australian Open. Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль является первым испанским теннисистом, которому удалось выиграть Australian Open. Надаль дважды становился победителем турнира – в 2009 и 2022 годах.
После победы в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 22-летний Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории.
