Алькарас стал вторым испанцем после Надаля, которому удалось победить на АО

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Карлос Алькарас стал вторым испанцем в истории после Рафаэля Надаля, которому удалось одержать победу на Australian Open. Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль является первым испанским теннисистом, которому удалось выиграть Australian Open. Надаль дважды становился победителем турнира – в 2009 и 2022 годах.

После победы в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 22-летний Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории.

