Алькарас — о титуле AO: сейчас вспоминаю людей, которые говорили, что у меня не получится

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, о ком подумал после победы в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за титул он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
«Если честно, сейчас я вспоминаю людей, которые говорили, что у меня не получится, они думали, что я приеду сюда, в Австралию, и не пройду дальше четвертьфинала, что приеду сюда и не буду играть в хороший теннис, тех, кто в меня не верил. Я вспоминаю этих людей. Если честно, это кажется ироничным, потому что, по идее, я должен вспоминать своих людей, свою команду, всю ту работу, которую мы проделали, но в итоге такой настрой… Не знаю… Именно он сейчас пришёл мне в голову.
И при этом я приехал сюда не для того чтобы кому-то что-то доказать, а просто с большим энтузиазмом, с большим желанием доказать самому себе, что я способен решать проблемы, быть сильным психологически, приехать с ощущением, что я проделал хорошую работу — вот с этим мне и стоило бы остаться. Но если ты спрашиваешь, это первое, что пришло мне в голову, честно», — сказал Алькарас в эфире испанского Eurosport.es.
По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории (22 года 272 дня). Предыдущий рекорд держался почти 88 лет, тогда «Ролан Гаррос» — 1938 выиграл Дон Бадж.
