Карлос Алькарас завоевал 25-й титул в карьере, обойдя Синнера и Зверева

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 25-й титул в карьере, обойдя по этому показателю итальянца Янника Синнера и немца Александра Зверева. Ранее Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Испанский теннисист обошёл по количеству титулов в карьере немецкого теннисиста Александра Зверева и итальянца Янника Синнера. У обоих спортсменов в активе по 24 трофея. Лидером по данному показателю является сербский теннисист Новак Джокович, который 101 раз побеждал на турнирах АТР.
Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».
