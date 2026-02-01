Стало известно, сколько заработал Карлос Алькарас за титул Australian Open
Поделиться
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заработал $ 2,89 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Сегодня, 1 февраля, в матче за титул он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» представителя Сербии Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Отметим, Джокович за выступление в Мельбурне получит $ 1,5 млн.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории (22 года 272 дня). Предыдущий рекорд держался почти 88 лет, тогда «Ролан Гаррос» — 1938 выиграл Дон Бадж.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:17
-
15:15
-
15:12
-
15:12
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:32
-
14:10
-
13:56
-
13:49
-
13:42
-
13:42
-
13:28
-
13:21