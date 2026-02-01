Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Особенный для меня момент». Алькарас — о присутствии Надаля на финале АО-2026

«Особенный для меня момент». Алькарас — о присутствии Надаля на финале АО-2026
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какое значение для него имело присутствие на трибунах во время финала Australian Open – 2026 22-кратного чемпиона мэйджеров Рафаэля Надаля. В решающем матче турнира Алькарас обыграл серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Честно говоря, это просто невероятно. Очевидно, неважно какой раунд, неважно какая сцена — играть против Джоковича всегда очень и очень сложно, в то же время это привилегия. Делать это в финале турнира «Большого шлема» — значит, что это ещё сложнее и ещё намного более особенный момент.

И особенно здесь, в Австралии, в месте, где, насколько я помню, он никогда не проигрывал финал, где он боролся за свой 11-й титул, если я не ошибаюсь. И, конечно, с Рафой на трибунах — это просто потрясающий момент, особенный для меня. Сам факт, что Рафа пришёл, по какой бы причине он ни приехал. Да, мы уже знали, что у него были дела, связанные со спонсорами, но то, что он появился и был там, смотрел финал, для меня значит очень много. Это делает этот момент ещё красивее и ещё более особенным.

И не только Рафа, но и все люди, которые вставали в три часа ночи на протяжении этих недель, которые были там, так сказать, на передовой, на расстоянии, поддерживая и отдавая все силы. И я искренне благодарю всех этих людей дома, тех, кто приехал сюда, и тех, кто остался там, за всю поддержку и за то, что благодаря им я смог добиться этой победы», – сказал Алькарас в интервью Eurosport.

Материалы по теме
Алькарас оформил карьерный «Шлем» и вошёл в историю! Джокович впервые проиграл в финале АО
Алькарас оформил карьерный «Шлем» и вошёл в историю! Джокович впервые проиграл в финале АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android