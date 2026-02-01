«Особенный для меня момент». Алькарас — о присутствии Надаля на финале АО-2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какое значение для него имело присутствие на трибунах во время финала Australian Open – 2026 22-кратного чемпиона мэйджеров Рафаэля Надаля. В решающем матче турнира Алькарас обыграл серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Честно говоря, это просто невероятно. Очевидно, неважно какой раунд, неважно какая сцена — играть против Джоковича всегда очень и очень сложно, в то же время это привилегия. Делать это в финале турнира «Большого шлема» — значит, что это ещё сложнее и ещё намного более особенный момент.

И особенно здесь, в Австралии, в месте, где, насколько я помню, он никогда не проигрывал финал, где он боролся за свой 11-й титул, если я не ошибаюсь. И, конечно, с Рафой на трибунах — это просто потрясающий момент, особенный для меня. Сам факт, что Рафа пришёл, по какой бы причине он ни приехал. Да, мы уже знали, что у него были дела, связанные со спонсорами, но то, что он появился и был там, смотрел финал, для меня значит очень много. Это делает этот момент ещё красивее и ещё более особенным.

И не только Рафа, но и все люди, которые вставали в три часа ночи на протяжении этих недель, которые были там, так сказать, на передовой, на расстоянии, поддерживая и отдавая все силы. И я искренне благодарю всех этих людей дома, тех, кто приехал сюда, и тех, кто остался там, за всю поддержку и за то, что благодаря им я смог добиться этой победы», – сказал Алькарас в интервью Eurosport.