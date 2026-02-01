Скидки
Оксана Селехметьева прошла квалификацию «пятисотника» в Абу-Даби и сыграет с Остапенко

Комментарии

101-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева на снятии соперницы пробилась в основную сетку турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В финале квалификации 80-я ракетка мира Рената Сарасуа из Мексики отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:1 в пользу Селехметьевой. Матч продлился всего 20 минут.

В основной сетке «пятисотника» в столице ОАЭ 23-летняя Селехметьева сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко из Латвии (24-я ракетка мира).

Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Материалы по теме
Самсонова с «баранкой» обыграла Кенин и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
