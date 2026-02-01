«Никогда не нравится обсуждать». Джокович — о состоянии здоровья после финала AO-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не стал обсуждать своё физическое состояние после поражения в финале Australian Open – 2026 от испанца Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

«Мне никогда не нравится обсуждать то, через что я прохожу физически или в плане здоровья. Это будет выглядеть так, будто я ищу оправданий или не отдаю должное победителю. Сегодня это не изменится. Просто хочу поздравить Карлоса, он заслуженно победил», — сказал Джокович на пресс-конференции.

38-летний Джокович является самым возрастным теннисистом, которому удалось выйти в финал на Открытом чемпионате Австралии.