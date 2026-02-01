Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: я сделал шаг вперёд на ТБШ. Это приятно и воодушевляюще, но не для меня

Новак Джокович: я сделал шаг вперёд на ТБШ. Это приятно и воодушевляюще, но не для меня
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём эмоциональном состоянии по итогам Australian Open – 2026. В финале он потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Знал, что на пути к титулу мне придётся обыграть и Янника, и Карлоса. Одного обыграл, это здорово. Я сделал шаг вперёд на «Шлемах» по сравнению с прошлым годом. Это приятно и воодушевляюще, но не для меня. Буду продолжать, посмотрим, появится ли у меня ещё один шанс», — сказал Джокович на пресс-конференции.

38-летний Джокович является самым возрастным теннисистом, которому удалось выйти в финал на Открытом чемпионате Австралии.

Материалы по теме
«Никогда не нравится обсуждать». Джокович — о состоянии здоровья после финала AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android