Новак Джокович: я сделал шаг вперёд на ТБШ. Это приятно и воодушевляюще, но не для меня
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём эмоциональном состоянии по итогам Australian Open – 2026. В финале он потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Знал, что на пути к титулу мне придётся обыграть и Янника, и Карлоса. Одного обыграл, это здорово. Я сделал шаг вперёд на «Шлемах» по сравнению с прошлым годом. Это приятно и воодушевляюще, но не для меня. Буду продолжать, посмотрим, появится ли у меня ещё один шанс», — сказал Джокович на пресс-конференции.
38-летний Джокович является самым возрастным теннисистом, которому удалось выйти в финал на Открытом чемпионате Австралии.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
18:02
-
18:01
-
17:39
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:17
-
15:15
-
15:12
-
15:12
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:32
-
14:10
-
13:56
-
13:49
-
13:42