Новак Джокович: я сделал шаг вперёд на ТБШ. Это приятно и воодушевляюще, но не для меня

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём эмоциональном состоянии по итогам Australian Open – 2026. В финале он потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

«Знал, что на пути к титулу мне придётся обыграть и Янника, и Карлоса. Одного обыграл, это здорово. Я сделал шаг вперёд на «Шлемах» по сравнению с прошлым годом. Это приятно и воодушевляюще, но не для меня. Буду продолжать, посмотрим, появится ли у меня ещё один шанс», — сказал Джокович на пресс-конференции.

38-летний Джокович является самым возрастным теннисистом, которому удалось выйти в финал на Открытом чемпионате Австралии.