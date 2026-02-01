Александр Бублик поздравил Елену Рыбакину с победой на Australian Open — 2026
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к своей соотечественнице Елене Рыбакиной после её победы на Australian Open — 2026. В финале Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко — 6:4, 4:6, 6:4.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Лена, привет. Я хотел поздравить тебя с твоим вторым «Шлемом», с Открытым чемпионатом Австралии, который ты выиграла. Мы за тебя болели, переживали. Желаю тебе выиграть ещё много «Шлемов» и оставаться таким же прекрасным человеком. Удачи», — сказал Бублик в видео, опубликованном Федерацией тенниса Казахстана в социальной сети.
Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.
