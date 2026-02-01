Скидки
Теннис

Александр Бублик поздравил Елену Рыбакину с победой на Australian Open — 2026

Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к своей соотечественнице Елене Рыбакиной после её победы на Australian Open — 2026. В финале Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко — 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Лена, привет. Я хотел поздравить тебя с твоим вторым «Шлемом», с Открытым чемпионатом Австралии, который ты выиграла. Мы за тебя болели, переживали. Желаю тебе выиграть ещё много «Шлемов» и оставаться таким же прекрасным человеком. Удачи», — сказал Бублик в видео, опубликованном Федерацией тенниса Казахстана в социальной сети.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.

